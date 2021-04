Di Caro (M5S): “L’Ars dedichi una seduta all’emergenza rifiuti”

“Si va verso il disastro e non capiamo cosa intende fare il governo”.

“Si marcia spediti verso il baratro e non abbiamo ancora capito quali siano le reali intenzioni del governo per gestire l’emergenza rifiuti, al di là delle sbandierata e costosissima volontà di portarli oltre lo Stretto, cosa che finora non ha portato a nulla, visto che le gare effettuate sono andate deserte”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro, che oggi chiederà una seduta ad hoc sul tema rifiuti a sala d’Ercole al presidente dell’Ars Miccichè.

“Siamo alla vigilia di un disastro – dice Di Caro –  visto che la discarica di Lentini ormai sta per chiudere definitivamente i battenti e quelle di Misterbianco, Siculiana e Gela non sono sufficienti per arginare un’emergenza che si preannuncia di grande portata. Come si vuole affrontare la crisi? Il Governo ne discuta col Parlamento e dia risposte immediate anche agli operatori ecologici delle imprese di smaltimento, spesso in sciopero perché senza stipendi da mesi. Cosa che finisce col complicare ulteriormente una situazione già quasi ingestibile” – conclude.