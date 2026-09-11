Di Battista verso il rientro da Cuba, attesi gli ultimi controlli

Alessandro Di Battista potrebbe lasciare Cuba oggi per fare rientro a Roma, con una partenza prevista nel pomeriggio secondo l’orario italiano. Il viaggio resta tuttavia subordinato agli ultimi accertamenti medici, mentre tra le persone a lui vicine prevale la fiducia sulla possibilità che il trasferimento venga confermato.

L’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle è ricoverato all’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras dell’Avana, dove la scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Di Battista era stato portato in ospedale dopo aver accusato forti dolori alla testa e si trova nel reparto di terapia intensiva al quinto piano della struttura.

Le informazioni sulle sue condizioni sono rimaste limitate, anche per la richiesta di riservatezza avanzata dalla famiglia e dagli amici. Alcuni aggiornamenti sono stati diffusi dall’associazione Schierarsi, secondo la quale Di Battista starebbe affrontando «nel migliore dei modi» la fase successiva all’operazione e sarebbe intenzionato a tornare quanto prima alle proprie attività.

Un primo rientro, programmato per venerdì scorso, era stato successivamente annullato. Da allora è stato mantenuto il massimo riserbo sull’organizzazione del viaggio.

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