Deruba anziani con falsi incidenti e nasconde la refurtiva in freezer

Un uomo di 31 anni, identificato come M.G.S., è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persone anziane. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Palermo, hanno accertato la sua responsabilità in tre distinti episodi avvenuti tra l’8 e il 9 gennaio 2025.

Secondo quanto emerso, il truffatore contattava telefonicamente le vittime, fingendosi in alcuni casi un appartenente alle forze dell’ordine. Durante la conversazione, comunicava falsamente che un loro familiare era stato coinvolto in un grave incidente stradale e che, per evitare conseguenze giudiziarie, era necessario versare una somma di denaro a titolo di cauzione. Una volta ingannata la vittima, l’uomo si presentava personalmente a domicilio, fingendosi collaboratore delle forze dell’ordine e ritirava denaro, gioielli e oggetti preziosi.

Le tre truffe denunciate hanno fruttato complessivamente 9000 euro in contanti, oltre a diversi monili di valore ancora da quantificare. L’attività investigativa ha preso avvio dopo la prima denuncia dell’8 gennaio, seguita da altre segnalazioni con dinamiche simili. L’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito di identificare il sospettato e ricostruire la sua strategia fraudolenta.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto la refurtiva nascosta all’interno del freezer della sua abitazione. I gioielli, avvolti in cellophane trasparente e occultati tra gli alimenti congelati, sono stati sequestrati. L’uomo ha ammesso che si trattava del bottino delle tre truffe recentemente perpetrate.

