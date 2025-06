Deputati Pd espongono all’ARS striscione contro la strage di Gaza

Durante la seduta dell’Assemblea regionale siciliana, i rappresentanti del Partito Democratico hanno esposto uno striscione recante la scritta «Fermiamo la strage a Gaza». L’iniziativa ha avuto lo scopo di porre all’attenzione dell’assemblea la situazione critica nella Striscia di Gaza.

Il capogruppo del Pd, Michele Catanzaro, ha dichiarato: «Con questa protesta simbolica abbiamo voluto richiamare l’attenzione del parlamento siciliano sulla necessità di mobilitarci in ogni modo per fermare le atrocità che si stanno compiendo a Gaza e il genocidio in atto nei confronti del popolo palestinese».

Nel momento in cui il gruppo Pd ha esposto lo striscione, altri deputati hanno mostrato cartelli con la scritta «Stop genocidio». Tuttavia, gli assistenti parlamentari sono intervenuti immediatamente per rimuovere tali cartelli dall’aula.

L’episodio ha richiamato nuovamente l’attenzione sull’emergenza umanitaria nella regione mediorientale, sollevando reazioni e discussioni all’interno dell’assemblea siciliana.

👁 Articolo letto 192 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.