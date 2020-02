Deputati PD: Avviare piano straordinario per l’abbattimento delle barriere architettoniche – presentata interpellanza all’Ars

“Il governo regionale intervenga con un piano straordinario, coordinato con gli enti locali, per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi e negli edifici pubblici della Regione, nei luoghi di pubblica fruizione e nelle strutture scolastiche dell’isola. Bisogna prevedere nella prossima manovra economica risorse adeguate per garantire il diritto alla mobilità anche ai cittadini con disabilità motorie”.

Lo chiedono i deputati del gruppo PD all’Ars che hanno presentato una interpellanza rivolta al presidente della Regione, all’assessore all’Istruzione e Formazione, all’assessore alla Salute, all’assessore per le Autonomie locali ed all’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo.

“Nonostante le diverse norme approvate nel corso degli anni sia a livello nazionale che regionale – dice il capogruppo Giuseppe Lupo – il problema delle barriere architettoniche è ancora drammaticamente presente in Sicilia. Quotidianamente i portatori di handicap sono costretti a misurarsi con percorsi ad ostacoli: marciapiedi, scale, per non parlare di luoghi del tutto inaccessibili compresi in alcuni casi uffici pubblici, biblioteche, scuole”.

Nell’interpellanza i deputati PD sottolineano che ancora oggi i “Piani per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche” (i cosiddetti PEBA introdotti nel lontano 1986 da una legge regionale che prevedeva l’obbligo di adozione da parte degli enti locali), in molti comuni della nostra regione non risultano essere stati ancora adottati a scapito dei soggetti più deboli della societĂ , al punto che il 60% degli spazi pubblici e degli edifici pubblici del nostro territorio non risulterebbe adeguato alle norme di legge.

I deputati PD chiedono inoltre di sapere quali provvedimenti sono stati adottati fino ad ora dal governo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici; se è stato effettuato un monitoraggio ed una verifica dello stato di sicurezza, e sull’abbattimento delle barriere architettoniche; se e quali iniziative sono state assunte nei confronti delle amministrazioni locali che non hanno ancora adottato i Piani per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) per sostenerle negli interventi di adeguamento.

L’interpellanza ù firmata da tutti i deputati PD: Giuseppe Lupo, Giuseppe Arancio, Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Franco De Domenico, Nello Dipasquale, Baldo Gucciardi.