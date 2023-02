Delegazione dell’ENS ospite della IV Commissione consiliare: incontro per il supporto ai sordi

Il Presidente Rosaria Di Ciuccio ha ospitato una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) di Messina alla IV Commissione consiliare, su richiesta del Consigliere comunale Raffaele Rinaldo. Durante l’incontro, il Presidente provinciale dell’ENS, Giuseppe Previti, e il Consigliere provinciale Salvatore Munafò hanno presentato un rapporto sulle attività svolte dall’Ente per il supporto di tutte le persone affette da sordità o sordocecità . La riunione è stata presieduta dall’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore.

L’ENS rappresenta un’importante istituzione per le persone sorde, offrendo servizi essenziali come l’interprete LIS e ospitando uno “Sportello Disabilità ” nella sua nuova sede di Tremestieri, che verrà inaugurata il prossimo 4 marzo 2023. Durante l’incontro, i commissari presenti hanno ascoltato attentamente le problematiche quotidiane delle persone sorde, come ad esempio la difficoltà di compiere semplici operazioni senza l’aiuto di un interprete.

La delegazione dell’ENS ha anche avanzato alcune richieste, tra cui un aumento delle ore degli Operatori Asacom presenti nelle scuole e l’inserimento di una voce a bilancio per il sostegno annuale dell’Ente. L’Assessore Calafiore ha assicurato che il Comune di Messina ha già diversi progetti in cantiere per l’innovazione, la promozione e lo sviluppo sociale, che saranno attuati attraverso i fondi del PN Metro Plus e andranno ad integrarsi alle attività svolte dall’ENS.

L’incontro è stato un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà quotidiane delle persone sorde e per discutere di possibili soluzioni per migliorare la loro qualità di vita. La IV Commissione consiliare si è dimostrata molto attenta alle problematiche sollevate e si impegna a fare tutto il possibile per offrire il massimo supporto alle persone sorde di Messina.