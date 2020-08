Deiezioni canine – Operatori con mezzi a due ruote in città per eliminarle e pulire strade e marciapiedi

Già installati intanto 300 contenitori per le deiezioni canine dei 1000 previsti e già acquistati.

Messina servizi Bene Comune ha acquistato, dopo una prova alla presenza del sindaco Cateno De Luca, i primi tre ciclomotori dotati di aspiratore che serviranno ad eliminare, la presenza delle deiezioni canine sui marciapiedi e su tutte le aree pubbliche. Si tratta di speciali ciclomotori con aspiratori per la rimozione delle feci canine da strade e marciapiedi, e di una lancia per la pulizia e disinfezione della strada. Dopo la rimozione delle feci difatti, l’apparecchio rilascia un prodotto deodorante e disinfettante per abbattere i cattivi odori e disinfettare la superficie su cui erano depositate le feci.

“Con l’utilizzo di questi mezzi – afferma il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo – che possono anche salire sui marciapiedi, previa autorizzazione per servizio pubblico, al fine di rimuovere le deiezioni canine, non ci sono più alibi per chi passeggia con gli animali. Abbiamo infatti, già installato 300 su 1000 contenitori per la raccolta delle deiezioni canine previsti, tutti geolocalizzati e con codice QR Code per verificare l’espletamento del servizio da parte dei nostri operatori.

Speriamo dunque nella buona educazione dei nostri concittadini, ma qualora ci fossero ancora strade ‘infestate’ da questi escrementi per colpa di chi ancora non vuole abbandonare cattive e vecchie abitudini, noi interverremo con i nostri “ operatori a due ruote’” ma contestualmente aumenteranno i controlli da parte dei vigili urbani e degli IAC ( ispettori ambientali comunali), di prossima entrata in servizio.