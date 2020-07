Degrado e pericolosità sulla prov. 122, ennesimo appello del gruppo “Patti Futura”

“Abbiamo più volte segnalato lo stato di degrado e di pericolosità nella quale versa la prov Patti – San Piero Patti, a seguito dei lavori per il passaggio del metanodotto la situazione è peggiorata.

Nei mesi scorsi avevamo avuto garanzie riguardo la messa in sicurezza dell’importante arteria di collegamento, oggi a seguito del mancato impegno da parte della città metropolitana, abbiamo nuovamente deciso di scrivere ai vertici comunali, affinché sollecitino l’intervento dell’ente preposto.

Non solo la provinciale 122, anche la strada di collegamento tra via Croce Segreto e contrada Case Nuove Russo, rappresenta un pericolo per la viabilità ,la stessa a seguito delle nostre segnalazioni fu bitumata circa 2 anni fa, ad oggi la situazione è tornata ad essere pericolosa,l’intervento deve essere immediato anche in considerazione del fatto che la stessa è molto trafficata vista la presenza di alcune importanti attività ed imprese locali.”

Patti Futura