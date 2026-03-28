Decreto Schifani, fondi per 289 milioni ai Comuni siciliani per il 2026

La Regione Siciliana ha disposto lo stanziamento di oltre 289 milioni di euro in favore dei Comuni dell’Isola per l’anno 2026. Il provvedimento è stato formalizzato con un decreto firmato dal presidente della Regione, Renato Schifani, nella sua funzione di assessore ad interim alle Autonomie locali, con il quale sono stati definiti i criteri di distribuzione delle risorse destinate agli enti locali.

Il piano di riparto consente l’assegnazione delle somme relative alle prime tre trimestralità dell’anno, garantendo così una disponibilità finanziaria anticipata rispetto alle scadenze ordinarie. Il trasferimento tempestivo delle risorse è reso possibile dall’approvazione nei tempi previsti della legge di Stabilità regionale.

“Anche quest’anno, grazie all’approvazione tempestiva della legge di Stabilità, abbiamo adottato senza ritardi il piano di riparto, rispettando i termini previsti per l’erogazione delle prime tre trimestralità dell’importo annuo destinato a ciascun Comune”, ha dichiarato Schifani, evidenziando come ciò rappresenti “un risultato significativo” per le amministrazioni locali. Il presidente ha inoltre sottolineato che la disponibilità di fondi certi consente ai sindaci di assicurare il regolare funzionamento degli enti e la continuità dei servizi ai cittadini.

Secondo quanto stabilito dal decreto, i Comuni, ad eccezione di quelli in dissesto finanziario, dovranno destinare almeno il due per cento delle somme ricevute a iniziative di democrazia partecipata, favorendo il coinvolgimento diretto della cittadinanza in progetti di interesse collettivo.

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