Decreto Ristori Bis – Gualtieri: “In anticipo rispetto a quanto previsto”

Via libera al bonus baby sitter da €1000 nelle regioni rosse, quelle aree in cui le lezioni in presenza si fermano alla prima media. Previsto anche un congedo parentale straordinario al 50% nel caso sia impossibile per i genitori lavorare in Smart Working.

Rispetto al decreto dello scorso ottobre vengono ampliate le categorie che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto. Per chi ha già ottenuto aiuti, nelle zone arancioni e rosse, l’indennizzo può aumentare del 50%, il tutto verrà sottoposto a severi controlli antimafia. Previsti aiuti alle attività all’interno dei centri commerciali e per le industrie alimentari.

Sospese IVA e IMU per chi è stato costretto allo stop nelle regioni a più alto rischio. Per il mese di novembre, nelle zone gialle, è bloccato il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, una sospensione che riguarda anche dicembre per le zone rosse o arancioni.

Previsto un fondo per compensare in automatico le attività delle regioni in cui le restrizioni si inaspriranno, introdotta anche una norma per favorire la trasparenza sui dati dell’epidemia. I primi indennizzi, per chi si è già registrato. arriveranno in automatico entro 15 giorni.

Il ministro dell’economia Gualtieri (nella foto) su Facebook, a 9 giorni dal primo decreto scrive: “Già liquidati i bonifici per oltre 210000 imprese, aiuti che arriveranno ad inizio settimana, in anticipo rispetto a quanto previsto”.

In un post su facebook il ministro afferma: “In un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva: sono passati soli nove giorni dall’emanazione del primo Decreto Ristori, e l’Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della seconda ondata di Covid entrate in vigore il 26 ottobre.

Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro.

Avevamo detto che saremmo stati in grado di far arrivare sui conti correnti i primi ristori per il 15 di novembre, in realtà essi arriveranno già lunedì e martedì prossimi.

L’amministrazione finanziaria è riuscita ad eseguire tutte le operazioni in automatico, così come previsto dal decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza richiedere alcun adempimento o domanda ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto, avanzata nella primavera scorsa.

Credo che un riconoscimento vada dato a tutte le strutture dell’amministrazione finanziaria coinvolte, a cominciare dall’Agenzia delle Entrate, che sono state in grado di corrispondere alla giusta attesa di tanti cittadini, lavoratori e imprese colpiti dalle conseguenze di questa drammatica situazione. Adesso proseguiamo il lavoro per finalizzare il nuovo decreto che approveremo in queste ore, e garantire con altrettanta rapidità gli ulteriori ristori agli esercizi commerciali e agli operatori economici interessati dalle nuove misure introdotte su base regionale e nazionale.”