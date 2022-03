De Luca: “Siamo in corsa. Musumeci mi ringrazi, sarà candidato solo grazie alla mia presenza”

Ultima tappa a Palermo stamattina per il tour del candidato alla Presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca.

Il tour partito da Catania lo scorso 17 marzo, nelle scorse settimane ha fatto tappa nelle città di Enna, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Agrigento e Trapani.

Anche a Palermo è stato rinnovato il rito della lanterna che ha caratterizzato questo primo giro esplorativo alla ricerca di uomini e donne disposti a scendere in campo per sostenere il progetto politico di Sicilia Vera.

Alla stampa che ha chiesto un commento su possibili alleanze politiche De Luca ha risposto spiegando che “non ci saranno trattative di alcun genere. Abbiamo scelto di agire alla luce del sole.”

“Non c’è alcun big del centro destra pronto a immolarsi sull’altare, ha affermato De Luca, tutti i sondaggi dicono che perderanno le elezioni con me in campo. Nello Musumeci, che come ho già detto nelle scorse ore io sponsorizzo, deve ringraziarmi, sarà infatti ricandidato perché non troverà un utile idiota disposto a candidarsi. I sondaggi, ha proseguito De Luca, ci posizionano al terzo posto. È certo che comunque andranno le cose sia il centro destra che il centro sinistra dovrà confrontarsi con me, con Sicilia Vera. Siamo in corsa per vincere. Giorno 8 aprile proprio a Palazzo dei Normanni, ha anticipato De Luca, ufficializzeremo la candidatura di un personaggio di spessore.”

In programma due importanti appuntamenti. Il 9 aprile a Catania alle Ciminiere, il 30 aprile a Palermo al teatro Golden.

Nel corso dei due eventi verranno presentati alcuni dei candidati all’Ars.