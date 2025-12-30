De Luca (M5S): intervento urgente per il consultorio di Capo d’Orlando

Il Consultorio Familiare di Capo d’Orlando, nel Messinese, rischia la chiusura a seguito del pensionamento dell’unica ginecologa in servizio e dell’assenza di un ricambio di personale. Sulla vicenda è intervenuto Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, esprimendo sostegno alla petizione popolare e alla mobilitazione promossa dal Comitato promotore, dalla CGIL, dalla Rete Civica della Salute e da diverse associazioni locali.

Secondo De Luca, l’ipotesi di chiusura rappresenta “un fatto gravissimo e inaccettabile”, poiché il consultorio costituisce un presidio sociosanitario essenziale per il territorio. L’esponente del MoVimento 5 Stelle ha ricordato come i consultori familiari siano previsti dalla legge 405 del 1975 e svolgano un ruolo centrale nella tutela della salute delle donne, delle famiglie, della maternità e dei minori, offrendo servizi gratuiti e multidisciplinari di prevenzione e assistenza.

Nel caso specifico di Capo d’Orlando, il bacino di utenza stimato è di circa 26 mila abitanti. La chiusura del servizio comporterebbe, secondo quanto riferito, l’interruzione di percorsi sociosanitari già avviati e la perdita di un presidio pubblico di prossimità, con ricadute sull’accesso alle cure.

De Luca ha inoltre richiamato una situazione più ampia di criticità nella sanità territoriale siciliana, segnalando un progressivo ridimensionamento dei consultori familiari, caratterizzato da carenze strutturali di organico e dalla riduzione dei servizi. La provincia di Messina, ha aggiunto, non sarebbe estranea a questo quadro.

Il deputato ha quindi sollecitato un intervento immediato dell’ASP di Messina per garantire la sostituzione della ginecologa e il ripristino completo dell’organico, riferendo di aver già inviato una richiesta formale all’azienda sanitaria per mantenere attivo il servizio in attesa di una soluzione definitiva.

