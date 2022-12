De Luca: “L’attacco di Musumeci a Conte e al reddito di cittadinanza è indegno”

Antonio De Luca (M5S). “Musumeci? Un disastro in Sicilia e ha il coraggio di attaccare Conte e il Rdc.

Se non lo ha voluto nemmeno la sua maggioranza ci sar√† un perch√©”

“L’attacco di Musumeci a Conte e al reddito di cittadinanza √® indegno, come indegna √® stata gran parte della sua attivit√† da governatore che ha fallito pure le principali riforme strombazzate in campagna elettorale, in primis quella sui rifiuti, che per colpa sua in Sicilia continua ad essere una costante emergenza. Che il suo governo sia stato un fallimento √® un dato di fatto. La sua mancata ricandidatura alla presidenza della Regione √® stata voluta perfino da gran parte della sua maggioranza. Se ci√≤ √® avvenuto ci sar√† un perch√©”.

La afferma il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca in replica alle accuse rivolte da Musumeci a Conte e al Rdc nel corso del decimo anniversario della nascita di Fratelli d’Italia.

“Definire Conte – continua De Luca – un agitatore perch√© difende uno strumento che ha salvato dalla disperazione tantissime famiglie e tolto manovalanza alla mafia, provocando perfino le lamentele dei boss, oltre che ingiusto √® assurdo. Specie se queste accuse arrivano da chi non ha fatto nulla per fare funzionare il Rdc, anzi ne ha nei atti ostacolato il percorso, visto che il suo governo ha perso tantissimo tempo per fare i concorsi necessari a potenziare i centri per l’impiego per i quali sono stanziati solo in Sicilia 86 milioni proprio dal governo Conte nel 2019”.

“Piuttosto che attaccare gli altri – conclude Antonio De Luca – Musumeci pensi ai suoi fallimenti. Ma evidentemente il ministro ha una grande idea di se stesso e, si sa, chi ha una grande idea di s√©, spesso √® l’unica grande idea che pu√≤ avere in vita sua”.