De Domenico: “Finanziaria regionale, isole minori abbandonate”

La finanziaria dimentica le isole minori -afferma in un comunicato il deputato regionale Franco De Domenico del Partito democratico- come testimonia la dura presa di posizione di Federalberghi Isole Minori della Sicilia in merito ai contenuti della manovra finanziaria regionale appena approvata che, come hanno evidenziato, “non prende adeguatamente in considerazione le specificità e le fragilità delle comunità micro-insulari né il fatto che il turismo sia ampiamente il settore dell’economia che maggiormente risentirà di questa crisi”.

Le isole minori sono tra i soggetti più colpiti dalla crisi Covid la cui economia si basa su un flusso di arrivi che si concentra in pochi mesi l’anno e solo Ustica e Favignana possono sperare di riaprire a giugno, sperando in un turismo di prossimità . Mentre risultano spiazzate sia le Eolie (per la metà dipendono di flussi di turismo internazionale e per almeno un terzo di flussi extraregionali), che Pantelleria e le Pelagie (dipendenti dai collegamenti aerei con il nord Italia).

Le isole minori della Regione, inoltre, non hanno visto accolte le loro istanze tendenti ad ottenere un ristoro delle minori entrate dai tributi legati al fenomeno turistici.

Come gruppo parlamentare del Partito Democratico, abbiamo trovato un muro nella maggioranza, sia avverso gli emendamenti richiamati da federalberghi isole minori (che chiedevano di poter rassicurare i turisti attraverso l’adozione di un protocollo sanitario dedicato, con test rapidi e un potenziamento delle strutture sanitarie locali), che nel tentativo di considerare tra i tributi da compensare per i comuni, anche la tassa di sbarco fondamentale per le casse dei comuni delle isole minori. Proposta quest’ultima trasformata in un ordine del giorno finalizzato a considerare tra le minori entrate da rifondere ai comuni delle Isole minori, in conseguenza della crisi Covid-19, le minori entrate della tassa di sbarco, con l’auspicio che il Governo regionale voglia dare finalmente riscontro.

Su questi punti l’On. Franco De Domenico, con i colleghi Anthony Barbagallo e Baldo Gucciardi, ha presentato una interpellanza agli assessori alle autonomia locali Bernadette Grasso e al turismo Manlio Messina per sapere quali tempestivi e specifici interventi intendano assumere a favore del comparto turistico e dei comuni delle Isole minori della Regione per dare risposte concrete e non le solite promesse non mantenute.