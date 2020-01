De Domenico: “Emergenza ambientale nel Comune di Milazzo”

Una grave emergenza ambientale si sta consumando in questi giorni con gravi rischi per la salute dei cittadini e per le prospettive turistiche ed economiche della nostra provincia –sottolinea in un comunicato stampa il deputato regionale del Partito Democratico Franco De Domenico- a causa delle persistenti mareggiate degli scorsi giorni che, oltre a devastare la linea costiera di buona parte del territorio della Provincia di Messina, hanno portato alla luce una vasta discarica abusiva nel territorio del Comune di Milazzo, a ridosso di quello del Comune di Barcellona di Pozzo di Gotto.

La Capitaneria di Porto aveva già sollevato ufficialmente il problema da oltre un anno e, in ragione di ciò, la Procura di Barcellona aveva disposto, nel gennaio del 2019, il sequestro di un’area di circa 8 mila metri quadrati, ma da quanto emerso dai recenti sopralluoghi, l’ampiezza della discarica si attesterebbe sui 20 ettari e dovrebbe risalire agli anni ’60 del secolo scorso.

L’interramento di rifiuti urbani rinvenuto, insiste interamente sul demanio regionale e che, ad oltre un anno da un primo e parziale rinvenimento, non risulta essere stato messo in atto alcun intervento volto a salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica del territorio. La gravità della situazione in oggetto, tuttavia, rischia di costituire, oltre ad una seria emergenza ambientale e sanitaria -continua De Domenico- un elemento significativamente pregiudizievole e tale da compromettere le prospettive del settore turistico del comprensorio e al relativo indotto economico.

A tacere che la funzione della recente istituzione dell’area marina protetta “Capo Milazzo”, in virtù delle pregevoli caratteristiche dell’ambiente marino del promontorio mamertino, la cui funzione verrebbe vanificata dal persistere di questa emergenza ambientale.

Ho ritenuto, pertanto, -conclude l’On. Franco De Domenico- nell’interesse del territorio di presentare una interpellanza urgente all’Assessore al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro per sapere quali siano i motivi che abbiano impedito, a seguito del primo rinvenimento della discarica interrata nel 2019, di procedere alla “caratterizzazione” del sito e alla bonifica del territorio in oggetto, nonché quali siano gli interventi, le risorse economiche e la tempistica che si intende adottare al fine di fronteggiare adeguatamente l’emergenza ambientale e sanitaria in oggetto.