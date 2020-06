DDL Beni culturali – Fava: “Governo non sa che dire o non vuole fare sapere”

DDL Beni culturali – Fava: “Governo non sa che dire o non vuole fare sapere”

“Se un disegno di legge riceve 500 emendamenti vuol dire che non è emendabile ma che va integralmente riscritto. E’ quello che ho chiesto già nei giorni scorsi e che ho ribadito oggi in Commissione cultura, proponendo – inascoltato – di ritirare la proposta”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione antimafia dell’Ars, Claudio Fava, secondo il quale “c’è il rischio che, dietro partendo dal legittimo obiettivo di semplificare procedure e burocrazia, si finisca con lo scardinare tutto il sistema dei vincoli posti a salvaguardia del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale della Sicilia. Questi aprirebbe la strada a speculazioni di ogni tipo e saccheggi del territorio fuori da ogni controllo”.

Per Fava, inoltre “è grave l’assenza del neo assessore ai Beni Culturali, Samonà . Se il Governo decide di non confrontarsi con il Parlamento su una materia così sensibile, delle due l’una: o non sa cosa dire o preferisce non far sapere”.