DDL all’Ars: terzo mandato per i sindaci e aumento gettoni per i consiglieri comunali

DDL all’Ars: terzo mandato per i sindaci e aumento gettoni per i consiglieri comunali

Il disegno di legge in discussione all’Assemblea regionale siciliana prevede importanti novità per i Comuni con meno di 15.000 abitanti. Il testo, attualmente all’esame della commissione Affari istituzionali presieduta da Ignazio Abbate, introduce alcune importanti modifiche riguardanti i sindaci e i consiglieri comunali.

La proposta di legge prevede infatti il terzo mandato per i sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti, con la possibilità di rinvio delle elezioni amministrative di almeno un mese, in modo da far coincidere le elezioni comunali con quelle regionali. Questa modifica ha generato alcune divergenze in merito ai tempi dell’applicazione della norma, vista la data già fissata per le elezioni (28 e 29 maggio).

Ma non è l’unica novità contenuta nel ddl. Vi è anche un aumento dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, che verranno parametrati ai compensi degli amministratori. Inoltre, il revisore dei conti non sarà più sorteggiato, ma sarà eletto in consiglio comunale, con un vincolo massimo di quattro incarichi.

Il disegno di legge, inizialmente contenente solo la norma sul terzo mandato, è stato arricchito da alcuni emendamenti, diventando un testo organico. Il testo depositato in commissione era stato congelato a causa di alcune divergenze proprio sui tempi dell’applicazione della norma, ma ora il ddl è stato avviato nell’iter della commissione.

L’approvazione del disegno di legge rappresenterebbe un’importante innovazione per i Comuni siciliani con meno di 15.000 abitanti, consentendo la continuità amministrativa e una maggiore stabilità istituzionale. Tuttavia, resta da vedere se la proposta riuscirà ad essere approvata e a entrare in vigore.