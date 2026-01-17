Dazi e mercati esteri al centro del vertice Schifani-Tajani

Si è svolto a Palazzo d’Orléans l’incontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Il colloquio si è inserito nel quadro dei rapporti tra Governo nazionale e amministrazione regionale, con un focus sui principali temi dell’attualità politica internazionale e sulle ricadute economiche per il territorio siciliano.

Al centro del confronto vi è stata la questione dei dazi doganali e dei potenziali effetti sul sistema produttivo regionale, in particolare sull’export delle imprese siciliane. In questo contesto, Schifani e Tajani hanno definito i contenuti di un accordo che sarà sottoscritto a breve tra il Ministero degli Esteri e la Regione Siciliana, attraverso la rete degli istituti del Sistema Italia all’estero.

L’intesa mira a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle aziende dell’Isola, prevedendo forme di coordinamento finalizzate al sostegno delle esportazioni, all’attrazione di investimenti e alla promozione del patrimonio culturale e creativo siciliano. L’obiettivo è fornire alle imprese strumenti operativi per affrontare in modo più strutturato i mercati internazionali.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione ha richiamato le iniziative già avviate dall’esecutivo regionale a supporto del tessuto imprenditoriale. Schifani ha ricordato anche una specifica misura inserita nella manovra finanziaria regionale, successivamente stralciata, che prevedeva uno stanziamento di 10 milioni di euro per contribuire ai costi di esportazione sostenuti dalle aziende siciliane. In merito a questo punto, il presidente ha riferito al ministro che “la Regione intende riproporre l’emendamento”, confermando la volontà di riprendere il percorso normativo a sostegno dell’export.

👁 Articolo letto 235 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.