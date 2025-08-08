Campagna di Codacons: “Più Europa, più Italia, più Sicilia, meno tasse”
Il Codacons ha avviato in Sicilia l’iniziativa “Più Europa, più Italia, più Sicilia, meno tasse” per contrastare gli effetti dei dazi statunitensi sui prodotti europei. L’associazione invita i cittadini a partecipare come “sentinelle anti-dazi”, una rete di consumatori, commercianti e produttori incaricata di promuovere l’acquisto di beni di origine europea, italiana e siciliana e di monitorare la presenza di alternative locali sugli scaffali.
“L’imposizione di dazi sui prodotti europei compromette le filiere e riduce il potere d’acquisto. Servono interventi immediati – ha dichiarato Francesco Tanasi, giurista e Segretario nazionale del Codacons – Chiediamo al Governo di valutare sgravi fiscali, agevolazioni e incentivi per i punti vendita che promuovono stabilmente l’offerta di prodotti europei e italiani, oltre a sostenere campagne informative per orientare i consumatori. Si tratta di un’azione con basi giuridiche solide e con effetti economici diretti, capace di proteggere la produzione interna, salvaguardare l’occupazione e migliorare la competitività delle imprese locali”.
Le attività delle sentinelle anti-dazi comprenderanno iniziative di sensibilizzazione nei supermercati, segnalazioni sulla disponibilità di prodotti europei e interventi formativi nelle comunità. L’obiettivo è rafforzare le filiere produttive locali ed europee, ridurre la dipendenza dalle importazioni colpite dai dazi e preservare il potere d’acquisto delle famiglie.
Il Codacons rivolge infine un appello ai supermercati affinché aderiscano alla campagna, incrementando e rendendo più visibile l’offerta di prodotti di origine europea e italiana. Ai cittadini viene chiesto di orientare le proprie scelte d’acquisto verso produzioni interne come forma di sostegno all’economia.
