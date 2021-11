Danza sportiva – De Luca incontra i campioni mondiali

Il sindaco De Luca incontra la coppia messinese Felice Spadaro e Luana Di Stefano medaglia d’oro ai Mondiali di Danza sportiva.

Proseguono a Palazzo Zanca gli incontri del Sindaco Cateno De Luca con i campioni messinesi che tra i mesi di settembre e ottobre scorsi, hanno conquistato importanti trofei a livello nazionale e internazionale distinguendosi in varie discipline sportive. Oggi pomeriggio è stata la volta di Felice Spadaro e Luana Di Stefano che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo di Danze Standard Professionisti Wdsf (World Dance Sport Federation), tenutisi a Capodistria in Slovenia. La coppia di maestri messinesi, già vincitori della medaglia d’argento, ha rappresentato l’Italia in una delle competizioni più importanti a livello mondiale.

“Non posso che complimentarmi – ha detto il Sindaco De Luca – per il vostro successo coronato da una medaglia d’oro conquistata in uno sport che è principalmente un’arte nella quale si fondono bellezza e armonia, eleganza e disciplina, in cui il corpo è in perfetta sintonia con la mente e con la musica che l’accompagna. Le qualità necessarie per praticarla sono tante, non basta soltanto il talento, e per tale ragione vi auguro di proseguire questa vocazione e passione con la tenacia, la determinazione, la disciplina e la costanza che vi accomuna per il raggiungimento di ulteriori successi che, oltre a gratificare i vostri sacrifici, rendono onore alla Città di Messina”. Al termine della visita il Sindaco ha omaggiato la coppia di ballerini con il gagliardetto del Comune ed il suo cd intitolato “Stati d’Animo”.