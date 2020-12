Il Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani ha nominato il dirigente Sportivo di Santa Teresa di Riva a capo della Delegazione Regionale Siciliana.

Daniele Settimo è il nuovo Delegato/Fiduciario ACI Sport per la Regione Sicilia. Il Dirigente Sportivo di Santa Teresa Riva, centro della provincia di Messina, affianca questo incarico a quello di Presidente della Commissione Rally ACI Sport. La nomina da parte del Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani va a premiare il grande lavoro svolto dal nuovo delegato regionale anche in ambito nazionale e la grande propulsione data all’automobilismo sportivo nazionale e in particolare a quello siciliano.

“Ringrazio il Presidente di ACI – ha dichiarato Daniele Settimo – per avermi affidato questo ulteriore incarico. La Sicilia è la mia terra, una grande terra di motori alla quale sono naturalmente profondamente legato. Come di consueto darò il massimo per sviluppare ancora di più il movimento automobilistico regionale nella consapevolezza delle grandi potenzialità di un territorio ricco di talenti inespressi e di realtà importanti per tutto l’automobilismo sportivo anche a livello internazionale. In questo mio lavoro coinvolgerò tutte le realtà sportive siciliane, i Commissari di Percorso, gli Ufficiali di Gara, gli Organizzatori, i Team, i Piloti, le Scuderie, i Preparatori, i Proprietari dei Circuiti e dei Kartodromi e tutti gli altri che ruotano intorno a questo mondo. Sono particolarmente ottimista sull’esito di questo mio impegno anche perché parto dal grande lavoro fatto dal mio predecessore Armando Battaglia al quale mi legano rapporti di stima e di amicizia. Ringrazio infine Giovanni Pellegrino, Presidente del Comitato Regionale degli ACI della Sicilia, confermando a lui e a tutti i Presidente Provinciali che tra i miei obiettivi primari c’è quello di cercare con loro la massima collaborazione ed il migliore confronto”

“Anche da parte mia – ha aggiunto Armando Battaglia – non posso che ringraziare il Presidente Sticchi Damiani per la fiducia che in questi anni mi è stata concessa. Sono sicuro che chi mi ha seguito in questo incarico di Delegato/Fiduciario Regionale saprà continuare sulla strada da me tracciata, quella della crescita e dello sviluppo dello sport dell’automobilismo sportivo siciliano. Da parte mia continuerò invece con ancora più forza a portare avanti i miei impegni istituzionali a livello di membro della Giunta Sportiva ACI”.

Automobile Club d’Italia, la Direzione Centrale per lo Sport in ACI e ACI Sport ringraziano Armando Battaglia, Delegato/Fiduciario Regionale uscente, per quanto fatto in questi anni a favore dello sport siciliano e gli augura buon lavoro per i prossimi impegni politico sportivi in ambito ACI.