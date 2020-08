Dalla Russia lo “Sputnik V”, il vaccino contro il Coronavirus

“Stamattina √® stato registrato il vaccino contro il Coronavirus per la prima volta al mondo – ha¬†dichiarato il presidente russo Putin – so che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunit√† stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli”. Il nome del vaccino √® “Sputnik V”.

La fase 3 dei test clinici √® iniziata la settimana scorsa. Il presidente russo ha detto che la vaccinazione deve essere effettuata “a condizioni assolutamente volontarie” in modo che tutti coloro che lo desiderano possano “sfruttare le conquiste degli scienziati russi”. Lo riporta la Tass.

Putin ha dichiarato che anche a una delle sue figlie è stato somministrato il vaccino sperimentale russo contro il Covid-19 e sta bene.

La Russia ha gi√† ricevuto richieste per la produzione di un miliardo di dosi del vaccino gi√† da 20 Stati. “Vediamo un grande interesse all’estero per il vaccino russo”, ha commentato il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev.