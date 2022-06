Dal rettorato la partenza della 6ª edizione del “Giro dei 2 mari con Marzia”

Al grido di “Forza Marzia” ha preso il via la 6ÂȘ edizione del “Giro dei 2 mari con Marzia”, evento patrocinato dall’UniversitĂ di Messina. Si tratta di una passeggiata cicloturistica, per l’abbattimento delle barriere mentali e architettoniche e la promozione del turismo lento e sostenibile, che si concluderĂ l’11 giugno dopo aver attraversato le provincie di Messina e Catania.

Ad accogliere Marzia Raineri, giovane con disabilità , al piazzale antistante la sede centrale dell’Università , c’era il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, assieme ad altri rappresentanti dell’Ateneo peloritano. La ragazza ù stata l’ispiratrice di questa importante iniziativa che rappresenta un virtuoso esempio per la diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità , in un’ottica d’inclusione.

Ad accompagnare Marzia , come sempre, c’ù il papĂ Gianni Raineri che insieme a lei pedala a bordo della speciale bici biposto “La Marzia” – costruita unendo una bicicletta ad un triciclo – con la quale Ăš possibile affrontare anche le sfide piĂč ardue del ciclismo su strada e MTB.

Per il suo giro cicloturistico, la giovane ù “scortata” da una lunga carovana, a cui partecipano tanti amici, sportivi, famiglie. L’intero gruppo, lungo il percorso, incontrerà alcune comunità , associazioni, istituzioni, evidenziando le barriere abbattute nei territori di passaggio, molte delle quali verranno eliminate e inaugurate all’arrivo di Marzia. Nel gruppo anche handbike, tandem, giovani, senior, amatori e professionisti che anche solo per 1km condivideranno con Marzia i valori del progetto. Nella folla, tra tifosi e appassionati, anche tante persone affette da disabilità ; lì non per dare coraggio alla ragazza di Castanea, ma per ricavarne.