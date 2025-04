Da Milazzo pellegrinaggio in Marocco sulle orme di Sant’Antonio

Un pellegrinaggio sui passi di Sant’Antonio in Marocco. Dal 25 aprile al 3 maggio, un gruppo di circa quaranta pellegrini di Capo Milazzo ha intrapreso un viaggio di fede e cultura in Marocco, sotto l’organizzazione del Santuario di Sant’Antonio di Padova. Questo pellegrinaggio segna il terzo capitolo di un ciclo che ha già visto la visita a Padova nel 2022 e in Portogallo nel 2024, seguendo le tracce del Santo, che nel 1221 si recò in Marocco per predicare la fede ai musulmani. La sua missione non ebbe però successo a causa di una grave malattia che lo costrinse a tornare, ma la sua nave naufragò sulle coste di Capo Milazzo, dove ora sorge il santuario a lui dedicato.

Don Carmelo Russo, rettore del Santuario di Capo Milazzo, ha sottolineato l’importanza di questa meta, che non rappresenta solo la conclusione di un percorso spirituale ma anche un’opportunità per riflettere sulle radici della devozione antoniana. Inoltre, il Marocco è visto come un ponte culturale tra Europa e Africa, un luogo ideale per dialogare tra credenti di diverse fedi e culture.

La guida spirituale del pellegrinaggio è Mons. Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo, che ha parlato del dialogo interreligioso come un incontro quotidiano basato sulla convivenza pacifica e la reciproca collaborazione. Il viaggio include tappe in città storiche come Rabat, Fès, Marrakech e Casablanca, con incontri con le comunità cristiane locali, che sono una minoranza in Marocco. La testimonianza della piccola chiesa marocchina è quella di una fede che si vive con creatività e speranza, contribuendo significativamente alla carità e all’educazione.

Anche quest’anno, i pellegrini sono accompagnati da Jorge Lozano Leitão, guida turistica e “pellegrino zero”, noto per aver percorso il cammino antoniano nel 2021. Lozano ha ricordato la tradizione del Marocco di accogliere culture e religioni diverse, un valore sancito anche dalla sua Costituzione.

