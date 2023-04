[VIDEO] – Da Marina di Gioiosa Jonica a Gioiosa Marea in visita istituzionale

di Maria Cristina Miragliotta – Dallo Ionio al Tirreno, cambia il nome del mare ma tra le due cittadine sembrerebbe esserci tanto in comune oltre alla “gioiosità ” del nome. Proprio per questo, in questi giorni una piccola delegazione di gioiosani provenienti dal “ridente” paesino calabro, costituita dal vicesindaco Vincenzo Tavernese e dall’assessore Giuseppe Romeo sono in visita istituzionale a Gioiosa Marea, accolti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giusi La Galia.

All’incontro tenutosi sabato 1 aprile erano presenti oltre il sindaco di Gioiosa Marea, dott.ssa Giusy La Galia, il vice sindaco, avv. Salvaore Salmeri, l’assessore Teodoro Lamonica e i consiglieri comunali Giuseppe Raffaele e Adelaide Puglia.

L’occasione nasce dalla conoscenza di varie analogie tra le due comunità ; oltre al nome, infatti, le due “Gioiosa” sono accomunate dallo stesso Santo Patrono, dalle risorse provenienti dal mare, dalla bellezza dei territori che le caratterizza e da vari aspetti socio-economici che hanno spinto gli amministratori di Marina di Gioiosa Ionica a cercare la collaborazione per realizzare e portare avanti l’iter per un possibile gemellaggio fra i due comuni.

