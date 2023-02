Custodia cautelare per una donna nigeriana coinvolta in tratta di esseri umani

In data 13 febbraio 2023, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, la Squadra Mobile di Siracusa ha arrestato una donna nigeriana (E.F.) con l’accusa di tratta di esseri umani, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Ufficio di Foggia. L’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere è stata emessa il 8 febbraio 2023 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania.

La donna è stata riconosciuta responsabile di aver reclutato giovani donne in Nigeria ed introdotte in Italia, per poi costringerle all’attività della prostituzione, mediante l’inganno e la pratica dei riti Voodoo. La sottoposizione al cd. rito “Ju-Ju” ha permesso all’indagata di convincere le vittime a scappare dai centri di accoglienza ove erano state allocate dopo l’arrivo in Italia. In questo modo, la donna sarebbe riuscita ad esercitare un forte potere di intimidazione, minacciando le vittime e i loro cari di morte.

Le attività investigative hanno permesso di identificare la madame nell’odierna indagata, dimorante nel foggiano, che sarebbe stata ampiamente coinvolta in numerose vicende di tratta di esseri umani. L’indagata sarebbe risultata in grado di avvalersi di due formidabili correi che in Nigeria e in Libia la avrebbero aiutata nei vari segmenti della catena della tratta di esseri umani.

La donna è stata accusata di aver commesso reati aggravati dall’aver agito anche in danno di minori, dall’aver esposto le persone ad un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica. Infatti, le vittime erano costrette a attraversare il continente di origine sotto il controllo di criminali che le sottoponevano a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza, ed infine le facevano giungere in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti esponendole ad un altissimo rischio di naufragio.

L’indagine è stata avviata grazie alle dichiarazioni di una giovane donna nigeriana, che al momento dello sbarco presso il porto commerciale di Augusta nel luglio 2016, riferiva di avere intrapreso un lungo viaggio in autobus dalla Nigeria fino in Libia e da lì verso l’Italia, attraversando il mare, contraendo un debito di trentamila euro quale corrispettivo per “le spese di viaggio”. Giunta in Italia, la persona offesa decideva di chiedere aiuto e, dopo un primo contatto con personale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, veniva sentita da personale di Polizia di Stato.

Nel frattempo, l’indagata avrebbe sfruttato le vittime per l’attività di prostituzione, costringendole a prostituirsi in diversi luoghi della provincia di Foggia e delle regioni limitrofe. Questo avveniva mediante minacce, violenze fisiche e psicologiche, e il ricorso a riti voodoo per intimidire e controllare le vittime.

Gli investigatori avrebbero poi scoperto che l’indagata faceva parte di un’organizzazione criminale composta da diverse persone coinvolte in attività illecite, non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei e africani. L’organizzazione sarebbe stata attiva nella tratta di esseri umani, nel traffico di droga e armi, nel riciclaggio di denaro e in altre attività illecite.

La collaborazione tra le autorità di Catania e di Foggia ha permesso di dare un duro colpo a questa organizzazione criminale, che aveva causato sofferenza e sfruttamento a molte vittime. L’operazione di arresto dell’indagata dimostra l’impegno delle autorità italiane nella lotta contro la tratta di esseri umani e altre forme di criminalità organizzata, e la loro determinazione nell’assicurare la giustizia per le vittime di questi reati.

La tratta di esseri umani è un fenomeno che rappresenta una grave violazione dei diritti umani, e un reato che deve essere combattuto con fermezza. È importante che le autorità competenti, a livello nazionale e internazionale, uniscano le forze per contrastare questo fenomeno, identificando e perseguendo i responsabili e fornendo assistenza e protezione alle vittime.