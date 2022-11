Curiosità statistiche su squadre e migliori calciatori del campionato di Serie A

Le quote delle scommesse sportive sui marcatori e le vincenti di serie A sono determinate dalle statistiche che i bookmakers studiano nel loro più intimo dettaglio numerico. Questa fase del campionato è particolarmente delicata perché tutto può essere ancora ribaltato ma già si stanno delineando i club e tutti i calciatori che saranno protagonisti della stagione di Serie A 2022 – 2023. Ecco alcune curiosità statistiche sul campionato italiano di Serie A.

I migliori marcatori di Serie A

Nelle prime 11 giornate resta al top della classifica marcatori Arnautovic del Bologna, con i suoi 7 gol, difficilmente la squadra emiliana diventerà protagonista del campionato, anche se l’attaccante austriaco potrebbe riuscirci, sfruttando soprattutto l’infortunio di Immobile e l’incostanza di Lautaro.

Proprio l’infortunato Immobile segue al secondo posto nella classifica marcatori, a pari merito con Lautaro Martinez e Vlahovic: per tutti 6 reti. Immobile straccia questi quattro attaccanti sul fronte degli assist: 3 per lui.

Dietro con 5 gol ci sono Leao del Milan, Kvaratskhelia, Dybala e Beto, tutti con 5 reti, vince il milanista per quanto riguarda gli assist forniti in queste prime 11 gare, che sono ben 4. Attualmente il calciatore più prolifico per quanto riguarda gli assist è Milinkovic Savic della Lazio, con 7 passaggi determinanti ai fini dei gol delle Aquile.

Le squadre favorite per la vittoria dello Scudetto 2022 – 2023

Le quote delle gare di serie A in programma nel palinsesto variano a seconda dell’andamento delle squadre e delle prestazioni. Attualmente, è il Napoli che comanda la classifica della massima serie e anche in quella delle quote vincenti Scudetto, i Partenopei sono i primi, quotati a 2.25.

Segue il Milan quotato vincente Scudetto a 3.2 e poi l’Inter, vincente Serie A quotata a 6. Mentre la Roma di Mou è quotata a 11, la vittoria della Lazio di Sarri rimane quotata a 34.

I migliori reparti difensivi e offensivi di Serie A

Se in teoria il reparto offensivo che segna più gol è anche quello che consente di ottenere più punti, in pratica bisogna sempre analizzare il reparto difensivo, anche se nelle prime 11 giornate di Serie A, le squadre che hanno segnato più gol rispecchiano fedelmente la classifica.

Al primo posto c’è il Napoli con 26 reti segnate in 11 gare e 29 punti incassati a dominare. Segue il Milan con 24 reti segnate in queste gare e 26 punti in classifica. Chiude il podio la Lazio, con i suoi 23 gol e 24 punti in classifica, a soli 5 punti dalla capolista, ma le Aquile hanno un altro primato che potrebbe fare la differenza nelle prossime gare, ossia il reparto difensivo più forte della categoria, perché in 11 partite ha subito soltanto 5 gol.

Questioni di statistica, forma fisica o mentalità , nel calcio numeri e balistica sono due parallele che si intrecciano, i dati forniti potrebbero essere una chiave di lettura per lo scontro Scudetto della Serie A 2022 – 2023, che quest’anno potrebbe lasciare fuori Inter e Juve, concentrandosi sulla tris Napoli – Milan – Lazio.