Cuori Ribelli, il Team di Taormina alla seconda missione in Camerun

Il team di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina ha concluso la seconda missione del progetto “Cuori Ribelli” presso l’Hôpital Général di Yaoundé, in Camerun. In poche settimane, sono stati sottoposti a intervento 26 bambini, portando a 50 il numero complessivo dei piccoli pazienti guariti e dimessi nelle due spedizioni. «Tutti i pazienti operati sono stati dimessi al proprio domicilio», ha dichiarato il dottor Salvatore Maria Antonio Agati, capo missione.

L’iniziativa, coordinata da Enzo Palumbo, presidente e fondatore dell’Ong Una Voce Per Padre Pio, offre cure cardiologiche gratuite a famiglie svantaggiate e include il trasferimento in Italia dei casi più complessi. Durante l’ultima missione, il team italiano – composto da un cardiochirurgo, due cardiologi, un neonatologo, un anestesista, due perfusionisti, tre infermieri di terapia intensiva, due intensivisti e due strumentisti – ha operato in collaborazione con medici locali: tre cardiologi, due chirurghi toracici e cardiovascolari, tre anestesisti-rianimatori, due perfusionisti, due strumentisti, due anestesisti e otto infermieri.

La struttura allestita comprendeva un’unità di terapia intensiva con sette posti monitorati (quattro dotati di ventilatore), una sala operatoria e un reparto di degenza ordinaria da quattordici letti. È stato effettuato uno screening di secondo livello su 60 pazienti, organizzati in liste operatorie per interventi in loco o in Italia. Le cardiopatie trattate – dal dotto arterioso di Botallo alla tetralogia di Fallot – presentavano caratteristiche anatomiche avanzate, spesso con età superiore ai tre anni. Tutte le fasi, dalla diagnosi alla circolazione extracorporea, sono state condivise con il personale camerunense.

La Direzione Strategica dell’ASP di Messina – con Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi – ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, definendo l’iniziativa un esempio di solidarietà e un contributo alla crescita delle competenze locali.

