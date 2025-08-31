Lanzafame (Lega): “Troppi irregolari a Catania, servono espulsioni”

A seguito dei recenti episodi di cronaca a Catania, Giuseppe Lanzafame, responsabile Enti Locali della Lega per la provincia, è intervenuto chiedendo un intervento più incisivo delle istituzioni. Nel suo intervento ha fatto riferimento all’omicidio di Santo Re, avvenuto all’inizio dell’estate, e a quello più recente in Corso Sicilia, che ha visto la morte di Alessandro Indurre, entrambi attribuiti a cittadini stranieri.

Lanzafame ha evidenziato come il centro storico del capoluogo etneo sia caratterizzato da una presenza significativa di persone non regolari. «Il centro storico è invaso dalla presenza di extracomunitari violenti che vagano a qualsiasi ora del giorno e della notte, per lo più parcheggiatori abusivi, spacciatori e venditori di prodotti contraffatti», ha dichiarato, sottolineando come tali situazioni si verifichino a breve distanza da via Etnea.

Secondo Lanzafame, la situazione richiede un incremento delle forze dell’ordine e controlli più stringenti sui cittadini stranieri. «Occorre rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e una stretta sui cittadini stranieri irregolari», ha ribadito, aggiungendo che «sono ben accetti gli stranieri che vengono per lavorare rispettando le regole ma gli irregolari e i delinquenti devono essere immediatamente espulsi».

L’esponente della Lega ha quindi sollecitato interventi rapidi da parte delle autorità competenti, ritenendo necessarie misure immediate per ristabilire sicurezza e ordine nella città.

