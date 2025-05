Crollo nell’ex ospedale di Agrigento, evacuate persone, nessun ferito

Un crollo si è verificato nel cantiere dell’ex ospedale di via Atenea, ad Agrigento, dove sono in corso i lavori per trasformare l’edificio in un polo universitario. Una porzione di muro del cortile interno, facente parte della zona già ristrutturata, è ceduta improvvisamente, senza causare feriti.

In seguito all’incidente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e, come misura precauzionale, hanno evacuato gli edifici adiacenti, situati nel vicolo Ospedale Cavalieri di Malta. Tra le persone evacuate, vi erano anche turisti francesi, ospiti di un bed and breakfast, giunti in città da poco tempo. Al momento non è chiaro se il crollo possa aver compromesso la stabilità degli edifici vicini, motivo per cui sono in corso verifiche tecniche. Per garantire la sicurezza, è stato richiesto anche l’intervento delle unità cinofile da Palermo per accertarsi che non vi siano persone sotto le macerie. Fortunatamente, nessuno stava lavorando nel cantiere al momento dell’incidente, in quanto era stata emessa un’allerta arancione per il maltempo.

I lavori di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale erano iniziati a marzo 2021, dopo anni di attesa. Il progetto, dal valore complessivo di oltre sei milioni di euro, ha ricevuto un contributo significativo dall’Università di Palermo, che ha finanziato due milioni e seicentosettantamila euro.

