Crollo a Pistunina, Schifani sente Basile e offre il supporto della Regione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha contattato telefonicamente il sindaco di Messina, Federico Basile, per ricevere un aggiornamento immediato sulla situazione determinatasi nel quartiere di Pistunina, dove nel pomeriggio una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani.

Nel corso della conversazione, il governatore ha voluto essere informato direttamente sugli sviluppi dell’emergenza e sull’attività dei soccorritori impegnati nell’area interessata dall’incidente. L’edificio è collassato in seguito all’esplosione, rendendo necessario un articolato intervento delle squadre di emergenza.

«Ho voluto sentire personalmente il sindaco Basile per essere aggiornato su quanto accaduto», ha dichiarato Schifani. «Seguo con grande apprensione l’evolversi della situazione e desidero esprimere la mia vicinanza ai feriti, ai loro familiari e a tutta la comunità messinese».

Il presidente della Regione ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso, sottolineando il lavoro svolto dai vigili del fuoco, dalle forze dell’ordine, dal personale sanitario e da quanti stanno intervenendo per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo.

Schifani ha infine assicurato la disponibilità della Regione Siciliana a sostenere le attività necessarie per affrontare la situazione. «Ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. La Regione è pronta a garantire ogni supporto che dovesse rendersi necessario», ha concluso il presidente.

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