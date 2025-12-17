Criticità sanitarie, Sciotto: “Servono atti e chiarimenti, non comunicati”

Il deputato regionale Matteo Sciotto è intervenuto sulle mancate risposte da parte dell’Assessorato regionale alla Salute alle interrogazioni ufficiali presentate nel tempo e sulle recenti posizioni assunte dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina. Secondo quanto dichiarato dal parlamentare, alle richieste formali rivolte all’amministrazione regionale non sarebbe seguito alcun riscontro, mentre l’ASP avrebbe diffuso comunicazioni giudicate non attinenti alle problematiche segnalate.

«L’Assessorato regionale alla Sanità continua a non rispondere alle mie interrogazioni ufficiali, mentre l’ASP di Messina, invece di affrontare e risolvere le criticità che ho puntualmente sollevato nel tempo, preferisce concentrarsi in attacchi vuoti e offensivi nei confronti della mia persona e del ruolo istituzionale che svolgo», ha affermato Sciotto, facendo riferimento al contenuto dei comunicati diffusi dall’azienda sanitaria.

Il deputato ha ribadito che le questioni sollevate derivano da segnalazioni circostanziate e da elementi documentali. «I fatti che contano sono chiari e incontestabili: zero risposte alle mie interrogazioni ufficiali e criticità documentate con prove concrete e testimonianze dirette dei cittadini», ha dichiarato, richiamando le condizioni del servizio sanitario provinciale.

Sciotto ha inoltre precisato il perimetro della propria azione istituzionale. «Non sono io a inventare problemi. Sono i cittadini a subire le carenze di un sistema che non sempre funziona come dovrebbe», ha aggiunto, sottolineando che il proprio intervento rientra nell’attività di controllo e vigilanza prevista dal mandato elettivo.

Nel suo intervento ha infine richiamato la necessità di un confronto basato su atti e risposte formali. «La richiesta è semplice: trasparenza e rispetto istituzionale. I cittadini meritano risposte chiare e soluzioni, non comunicati stampa utilizzati per attaccare chi svolge il proprio ruolo», ha concluso.

