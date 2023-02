Criticità sanitarie a Lipari: lunghe attese per le visite mediche e interventi dell’elisoccorso sempre più frequenti

L’ospedale di Lipari, situato sull’omonima isola dell’arcipelago delle Eolie, sta affrontando nuove emergenze. Secondo i cittadini, l’attesa per un’ecografia può arrivare fino a 8 mesi, mentre per una visita oculistica si deve aspettare almeno 4 mesi. Ma non è solo la lunga attesa a sollevare le proteste degli isolani.

Recentemente, la radiologia dell’ospedale di Lipari ha avuto alcuni guasti e, a parte la TAC, gli altri strumenti diagnostici sono quasi fuori uso. Per riparare i guasti, l’ospedale ha dovuto richiedere l’intervento dei tecnici dell’ASP, l’Azienda Sanitaria Provinciale.

La situazione sembra essere critica, e le emergenze continuano ad arrivare. L’elisoccorso è stato chiamato ben tre volte in 24 ore, per incidenti accaduti su altre isole dell’arcipelago.

Il primo incidente è accaduto a Salina, dove un isolano ha avuto un grave incidente mentre tagliava i rami di un albero. L’uomo si è amputato la falange del dito della mano e, dopo le prime cure all’ospedale di Lipari, è stato trasferito a Palermo per essere ricoverato nel reparto di chirurgia della mano.

Il secondo incidente è accaduto a Panarea, dove un altro isolano è caduto da un albero fratturandosi il bacino. Anche in questo caso, il paziente è stato trasferito a Messina per l’intervento.

Ma le emergenze non finiscono qui. L’elisoccorso è stato richiesto anche per trasferire un isolano ricoverato in chirurgia toracica al policlinico di Messina, e subito dopo un’altra paziente con un problema cardiologico è stata ricoverata nel presidio di Milazzo.

La situazione sembra essere al limite e la popolazione dell’arcipelago sta chiedendo interventi immediati per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria sull’isola di Lipari.

