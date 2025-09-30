Criticità Ospedale Lipari, Calderone: A rischio il diritto alla salute nelle Eolie

Il presidente della Commissione bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, on. Tommaso Calderone, ha trasmesso una nota ufficiale per richiamare l’attenzione sulle criticità operative dell’Ospedale di Lipari. La struttura, punto di riferimento per l’intero arcipelago eoliano, verserebbe in condizioni ritenute allarmanti sotto il profilo dell’efficienza sanitaria.

Secondo quanto riportato, la funzionalità del presidio risulta compromessa da gravi carenze strutturali e di personale. La sospensione dei servizi di chirurgia e ortopedia è una delle conseguenze più evidenti: l’area chirurgica dispone di un solo posto letto, mentre la figura dell’ortopedico non sarebbe stata sostituita dopo il trasferimento.

Il reparto di Medicina/Lungo Degenza opera con una disponibilità ridotta a otto posti letto rispetto ai quattordici previsti, mentre la Pediatria risulta ridotta a due posti letto collocati nella stessa area, con conseguenze sulla sicurezza. L’unica camera iperbarica presente all’interno dell’ASP, indispensabile in contesto insulare, non risulterebbe operativa da oltre tre anni.

Permane inoltre una forte inadeguatezza tecnologica. Le sale operatorie sarebbero dotate di strumenti obsoleti, alcuni risalenti al 1989, e mancherebbe l’equipaggiamento per interventi laparoscopici. La risonanza magnetica disponibile non consente esami diagnostici su aree vitali.

Infine, è segnalata la soppressione della Ginecologia, con ambulatorio privo di colposcopio e isteroscopio, rendendo impossibili attività preventive e di cura. Il presidente Calderone ha sollecitato un intervento immediato, richiedendo chiarimenti all’ASP in merito alle iniziative intraprese e al coinvolgimento dell’Assessorato competente.

