Crisi all’Università di Messina: il rettore denuncia tensioni e intimidazioni

L’Università di Messina è attualmente in un clima teso, a causa di una serie di conflitti tra il rettore Salvatore Cuzzocrea, il suo predecessore Pietro Navarra e il direttore del dipartimento di Economia, Michele Limosani. La situazione è tanto tesa che il rettore Cuzzocrea si è sentito costretto a scrivere una lettera a tutti i dipendenti, in cui si dichiara “preoccupato” da alcuni rilievi che sembrano “sinistri ammonimenti” o “tentativi di intimidazione”.

La lettera del rettore è stata scritta dopo una riunione del Senato Accademico, in cui Limosani ha messo in discussione alcune interpretazioni della verbalizzazione di una riunione precedente. Durante il dibattito, Limosani si è rivolto direttamente al rettore, affermando che “l’ultimo che aveva parlato di verità aveva fatto una brutta fine”, una dichiarazione che ha provocato una forte reazione da parte di molti colleghi.

Nella sua lettera, Cuzzocrea spiega che questo episodio è sintomatico dell’atteggiamento di coloro che, sin dal suo insediamento, si sono opposti al suo desiderio di fare chiarezza su molti aspetti della vita amministrativa e accademica dell’Università . Sottolinea inoltre che è preoccupato da alcuni rilievi che periodicamente gli giungono, che suonano come sinistri ammonimenti o tentativi di intimidazione.

In questo clima di tensione, l’Università di Messina si prepara per le elezioni del prossimo rettore, ma la situazione attuale dimostra che ci sono molte questioni che devono essere risolte prima che il nuovo rettore possa assumere il suo ruolo. Il rettore Cuzzocrea spera che questa situazione possa essere risolta presto, per garantire che l’Università possa continuare a funzionare in modo efficiente e trasparente.