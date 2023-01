Cripriano: “Andiamo tutti a Roma a gridare: fuori i soldi dei Siciliani!!!”

Il Leader del Movimento Etico Siciliano, Antonio Cipriano, risponde alle critiche del Ministro Calderoli nei confronti dei Siciliani, che vengono definiti mendicanti.” Per prima cosa” afferma Cipriano “Cari Siciliani lo vada a dire altrove” poi ridicolizzando completamente il Ministro Cipriano afferma : “aho’ pecuraro da mannara scannazzatu, nessun siciliano è venuto a Roma a mendicare con il cappello in mano è il nord che viene al sud ed in Sicilia a riempirsi le tasche di soldi e di fondi…; le ricordiamo che voi nordisti, state campando con 9 miliardi di accise che ancora dovete restituirci; se vuole  possiamo anche parlare poi dei soldi del pnrr che l’Europa aveva attribuito al sud, mentre il nord ha ingrassato le proprie tasche; per cui cosa vuole Ministro Calderoli, quando parla della Sicilia è dei Siciliani, si sciacqui la bocca e faccia meno bava; ripetiamo non si preoccupi, non veniamo con il cappello in mano, la prossima volta veniamo con trattori, tir e mezzi agricoli.

Le va bene così? Studi e si affretti chiedere scusa. Ora vi diamo l’ultimatum  e guardi che facciamo presto ad organizzarci. Agricoltori, Partite Iva, Popolo Siciliano, tenetevi pronti, presto vi comunicheremo la data, andiamo tutti a Roma a gridare, Fuori i soldi dei Siciliani!!!