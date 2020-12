Credito Accademico – Raccolta fondi con la “Tombolata Natalizia”

“Abbiamo fatto il possibile per renderci utili e per regalare un poco di tranquillit√°, in questo periodo molto particolare”.

Queste sono state le parole di Danilo Curr√≤, coordinatore della sede di Messina, dell’associazione universitaria Credito Accademico.

Grazie all’evento “Tombolata Natalizia” √© stato raccolto del denaro, con cui sono stati acquistati 80 kg di pasta, donata in beneficenza alla mensa dell’istituto Sant’Antonio di Messina. L’evento, organizzato in via telematica, ha riscosso successo e ha intrattenuto e divertito i partecipanti. Con un minimo 3 euro a persona, si aveva la possibilit√° di vincere 50 euro di buono, su un sito o su una piattaforma, a scelta del vincitore. I soldi rimasti, sono serviti invece a fare la spesa, da donare in beneficenza.

All’evento hanno partecipato alcuni membri dell’associazione e tra i principali organizzatori, che hanno permesso la buona riuscita dell’evento, si menzionano Maria Chiara Scaffidi e Camilla Kidarame, che confermano quanto detto da Danilo Curr√≤ e affermano anche che verranno organizzati altre iniziative di questo tipo.