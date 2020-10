Cracolici: “Musumeci accumula figuracce, anche fra i suoi sostenitori più stretti cresce l’imbarazzo”

“Musumeci accumula figuracce una dietro l’altra e per tentare di nascondere i suoi fallimenti s’inventa un nemico al giorno da gettare in pasto all’opinione pubblica. Questa situazione ormai è evidente a tutti, anche fra i suoi sostenitori più stretti c’è chi inizia a manifestare imbarazzo ed insofferenza per la sua inadeguatezza”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD.

“Sono sempre di più quelli che, nella maggioranza, non vogliono essere associati ai suoi fallimenti ed iniziano a smarcarsi da lui. Musumeci è ogni giorno più solo – aggiunge Cracolici – ma invece di ammettere i suoi errori se la prende con chiunque tranne che con se stesso, cioè il vero  responsabile di una Sicilia allo sbando”.