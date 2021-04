Covid – Vaccini, negli Hub in Sicilia “Open weekend” anche per gli over 80

Nello speciale “Open weekend” anti-Covid, la Regione Siciliana ha esteso la possibilità di vaccinarsi (con Pfizer/Moderna) senza prenotazione anche agli over 80 e a tutti i cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità . Questa opportunità sarà offerta solo negli Hub provinciali da giovedì (domani) a domenica.

Resta confermata, così come nella settimana scorsa, ma con un giorno in più (domani), la vaccinazione senza prenotazione per il target 60-79 anni (senza fragilità ) con AstraZeneca, in tutti gli Hub e Centri vaccinali della Regione.

Per velocizzare le procedure e diminuire i disagi e le attese dei cittadini, negli Hub provinciali saranno istituite tre corsie di accesso alla vaccinazione: la prima riguarda i prenotati; la seconda i non prenotati; la terza dedicata a coloro che, indipendentemente dalla prenotazione, sono in possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di base che certifichi una specifica condizione di fragilità , rientrante tra quelle elencate dalla Struttura commissariale nazionale.