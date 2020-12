Covid – Nuova stretta per Natale per scongiurare la terza ondata

Covid – Nuova stretta per Natale per scongiurare la terza ondata

“Assembramenti preoccupanti, occorre inasprire le misure”.

É questo il monito del comitato tecnico-scientifico che esorta il Governo anche a rafforzare i controlli nel periodo natalizio per scongiurare la terza ondata, ma poi emerge una divisione sulle chiusure da indicare. Il Governo ha già annunciato di voler agire in linea con gli altri paesi europei, dunque nuove restrizioni evitando però un lockdown generalizzato.

Due le opzioni sul tavolo: zona rossa indicata dalla compagine più rigorista o zona arancione nazionale, verosimilmente dal 23 dicembre al 2 gennaio, anche se si valuta un’estensione fino all’epifania. Data quasi per certa la chiusura di bar e ristorante in quel periodo, si discute sugli esercizi commerciali non essenziali e di come scoraggiare gli spostamenti non necessari.

Prima di un nuovo vertice tra premier e capi delegazione, un ulteriore confronto con le regioni, mentre al Senato andranno al voto le emozioni sulle deroghe agli spostamenti tra piccoli comuni nei giorni festivi.

Conte guarda gli assembramenti di questi giorni, gli italiani siano responsabili, l’appello, il rispetto delle regole sia rigoroso. Abbiamo evitato un lockdown, ma una terza ondata dei contagi va scongiurata a tutti i costi. L’indice dei contagi scende lentamente, il vaccino avrà i primi effetti in primavera, per questo si ragiona su una nuova stretta per Natale.