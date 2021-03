Covid – Musumeci: «Con Trapani ultimiamo il circuito degli Hub, ora avanti con i vaccini»

Da oggi è operativo anche il nuovo centro vaccinale di Trapani, realizzato all’interno del “Centro Polifunzionale per l’integrazione degli immigrati” in via Salemi. All’inaugurazione, assieme al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sono intervenuti l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, l’assessore regionale all’Agricoltura Tony Scilla, il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, il direttore generale dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà , oltre a Domenico Mogavero e Pietro Maria Fragnelli, rispettivamente vescovi di Mazara Del Vallo e Trapani, e alla deputazione regionale della provincia trapanese.

«Chiuso il circuito degli hub territoriali, siamo nelle condizioni di potere vaccinare migliaia di siciliani ogni giorno – ha detto il presidente Musumeci – se, ovviamente, sarà garantito l’approvvigionamento. Noi speriamo che a breve venga ufficializzato il nuovo via libera dell’Agenzia per il farmaco a favore di AstraZeneca; una volta accertata l’inesistenza di correlazione fra i decessi di questi giorni e la somministrazione del vaccino, potremo proseguire regolarmente la campagna di vaccinazione. Non solo. Chiederemo al ministro per la Salute, Roberto Speranza – annuncia il Governatore – di potere somministrare AstraZeneca a chi ne fa richiesta. Perché, se dovesse risultare un farmaco innocuo, come tutti ci auguriamo, abbiamo necessità di incoraggiare la gente ad accostarsi a questo vaccino, superando la naturale diffidenza di questi giorni».

Il nuovo hub trapanese può contare su 20 box vaccinali, in cui sono impegnati oltre un centinaio di addetti fra personale medico, 20 unità , 40 infermieri, 20 operatori socio sanitari oltre a 32 amministrativi. Una dozzina le postazioni mediche per l’anamnesi e l’autorizzazione al vaccino, una sala d’attesa, l’area di osservazione post vaccino, e ancora 10 desk per la registrazione degli utenti e altrettanti per il rilascio certificati.

Il centro vaccinale di Trapani, allestito nell’immobile di proprietà comunale dalla Protezione civile regionale in sintonia con l’Asp di Trapani, completa il circuito degli hub provinciali, presenti così in tutte le città capoluogo siciliane.