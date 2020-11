Covid – Lupo: “Sicilia è area arancione, la responsabilità è di Musumeci”

“La Sicilia è area arancione perché, pur avendo meno ammalati Covid di altre regioni area gialla, non ha un numero adeguato di posti letto di terapia sub-intensiva e intensiva per garantire le cure necessarie.

Se Musumeci avesse utilizzato il periodo estivo per adeguare le strutture sanitarie la Sicilia sarebbe area gialla.

√ą surreale che Musumeci, inadeguato e irresponsabile, pensasse qualche giorno fa di derogare alle restrizioni del Dpcm. Se non ci fossimo opposti sarebbero esplosi i contagi e la Sicilia sarebbe area rossa‚ÄĚ. Cos√¨ Il capogruppo Pd all‚ÄôArs Giuseppe Lupo commenta con un post su Facebook il contenuto del nuovo DPCM che inserisce la Sicilia alla zona arancione.