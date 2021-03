Vaccini – Figliuolo in visita a Messina: “Faremo un altro hub al Palarescifina”. In Fiera superate le 9mila somministrazioni

“In accordo con le autorità sanitarie locali abbiamo deciso di allestire in tempi brevi un altro hub per la città di Messina – ha esordito così il commissario nazionale per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo in visita stamane alla Fiera di Messina – sará al Palarescifina, palazzo dello sport già in ottime condizioni, che potrebbe essere pronto dopo Pasqua: ciò consentirà di accelerare la vaccinazione di massa. Siamo ormai nel pieno del target della campagna (media nazionale degli ultimi due giorni circa 240mila somministrazioni), ma con l’arrivo della stagione estiva bisognerà raggiungere anche le zone più disagiate o impervie.

Sul piatto abbiamo la somministrazione di 11 milioni di dosi in Italia che sono in distribuzione equamente in tutte le regioni. Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perché il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi Moderna e oltre 1 milione 300 mila Astrazeneca”. Accompagnato dal prefetto di Messina Cosima Di Stani, dal sindaco metropolitano Cateno De Luca, dal capo della Protezione civile regionale Salvatore Cocina, dal commissario per l’Emergenza covid di Messina Alberto Firenze, dal direttore generale ff ASP Messina Bernardo Alagna, dal capo di gabinetto dell’Assessorato regionale alla Salute Ferdinando Croce, Figliuolo ha visitato il padiglione B dove vengono effettuati i vaccini Pfizer e Moderna. “Finora solo alla Fiera di Messina in appena 16 giorni effettivi sono stati fatti già 9mila vaccini – evidenza il commissario Firenze”. La visita del commissario nazionale nell’Isola proseguirà nel pomeriggio a Catania con un sopralluogo all’interno dell’hub vaccinale allestito nell’ex mercato ortofrutticolo del capoluogo etneo.