“Covid Hospital” di Barcellona – 6 letti di ultima generazione per la terapia intensiva e 4 barelle di alto biocontenimento

Prosegue senza interruzioni all’ASP di Messina l’approvvigionamento di moderna tecnologia sanitaria per consentire la migliore risposta possibile all’emergenza Coronavirus.

Sono stati noleggiati, per una spesa di circa settantamila euro + iva, 6 letti di terapia intensiva di ultima generazione che saranno destinati al “Covid Hospital” di Barcellona PG e permetteranno non appena arriveranno i monitor, i ventilatori e le pompe di infusione di avere 6 nuovi posti letto di rianimazione per tutto il territorio, che si aggiungono a quelli giĂ esistenti negli ospedali di Taormina, Milazzo e Patti.

Inoltre per assicurare la massima sicurezza nel trasporto di persone eventualmente contagiate e garantire l’incolumitĂ del proprio personale sanitario l’ASP di Messina con una spesa di circa 79.000 euro + iva ha acquistato 4 barelle di alto biocontenimento da destinare agli Ospedali di Milazzo, Taormina, Lipari e Patti, che saranno consegnate nei prossimi giorni.