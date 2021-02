Covid – Domani al via la vaccinazione degli over 80, in arrivo gli hub provinciali

La Sicilia entra nel pieno della campagna di vaccinazione di massa. Prender√†¬†il via domani, sabato 20 febbraio, in tutte le province della Sicilia, la¬†somministrazione dei vaccini anticovid sulla popolazione over 80¬†(fino a tutta la classe 1941). Complessivamente saranno 66 i centri vaccinali coinvolti, a cui andranno ad aggiungersi, a partire dal 1¬į marzo, le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio per quei cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i siti dove si effettuano le inoculazioni.

La stima prevista dall’assessorato regionale alla Salute √® pari a circa 5.000 vaccini al giorno per la sola popolazione over 80, a cui vanno ovviamente ad aggiungersi le somministrazioni sulle altre categorie che gi√† rientrano nel piano vaccinale modulato secondo le disposizioni nazionali (forze dell’ordine, militari, personale della scuola e delle universit√† e, a seguire, servizi di comunit√† ed essenziali) e i cittadini ai quali deve essere somministrata la dose di richiamo. Al momento risultano prenotate 129.940 persone appartenenti al target over 80.

La campagna di vaccinazione si avvarr√† anche degli¬†hub provinciali¬†in fase di realizzazione nelle citt√† capoluogo. A Palermo, infatti, √® conto alla rovescia per l’apertura della struttura in fase di realizzazione nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo che conter√† circa 120 postazioni oltre alle aree di accoglienza e assistenza post inoculazione.

Proseguono, intanto i sopralluoghi nelle altre città siciliane dove verranno allestiti gli hub provinciali.

A Catania, il centro verr√† realizzato all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo. L’area √® stata messa a disposizione dal Comune: nei giorni scorsi l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha effettuato una ricognizione assieme al sindaco etneo Salvo Pogliese.

A Messina, dopo varie interlocuzioni, √® stato individuato uno spazio all’interno della Fiera: si tratta del padiglione 7, ritenuto idoneo dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche gli esperti della Protezione civile regionale e i rappresentanti dell‚ÄôAsp.

A Siracusa il centro di vaccinazione verr√† realizzato presso l’Urban Center di via Bixio, all’interno saranno predisposte una trentina di postazioni.

Sar√† il Cefpas, invece, all’interno del proprio plesso palestre ad ospitare l’hub provinciale di Caltanissetta dove verranno approntati 24 box per le vaccinazioni. A Ragusa, dopo il sopralluogo, √® stato individuato l’ex Ospedale civile in piazza Caduti di Nassiryia; ad Agrigento il centro verr√† allestito nel Palacongressi, mentre l’hub vaccinale per la provincia di Trapani sar√† realizzato nel Centro per l’integrazione degli immigrati, in contrada Cipponeri, e conter√† circa 50 postazioni. Ad Enna, infine, si fa riferimento all’ospedale Umberto I.

Le strutture verranno realizzate dal dipartimento regionale di Protezione civile nell’ambito delle misure collegate alla emergenza Covid e andranno a integrarsi con i centri gi√† operativi dallo scorso 27 dicembre.

Per la campagna vaccinale sul target over 80, secondo le disposizioni del piano nazionale, √® previsto l’impiego dei vaccini Pfizer e Moderna.

N.B. Si rimanda alle comunicazioni delle Asp e/o alle Aziende ospedaliere circa il luogo e l’ora in cui seguire le fasi della prima somministrazione in ciascuna provincia o azienda.