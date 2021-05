Covid – Da oggi vaccini ai maturandi, Baglieri e Lagalla all’Hub di Messina

Visita degli assessori regionali all’Energia Daniela Baglieri e all’Istruzione Roberto Lagalla, oggi pomeriggio, nell’Hub della Fiera di Messina dove sono partite le vaccinazioni contro il Covid per gli studenti che devono affrontare la maturità a partire da metà giugno.

«Questa iniziativa – ha sottolineato Lagalla – ha l’obiettivo di mettere in sicurezza le giovani generazioni e dare un segnale della persistente presenza del rischio virale nella società . Bisogna, quindi, adottare un modello di comportamento opportuno per tutelarsi, e tutelare, in vista di un giorno particolarmente importante della vita cioè l’esame di maturità ».

Da oggi, infatti, così come previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, senza necessità di prenotazione e su base volontaria i liceali interessati potranno ricevere il vaccino (Pfizer per i minorenni, AstraZeneca o Janssen per i maggiorenni).

«Sono lieta di visitare l’Hub di Messina: ripartire dai ragazzi è un messaggio ben augurante – ha aggiunto l’assessore Baglieri – e testimonia la vicinanza del governo Musumeci al mondo giovanile».

Ad accompagnare gli assessori, il commissario ad acta per l’emergenza Covid di Messina Alberto Firenze, il direttore generale facente funzioni dell’Asp Messina Bernardo Alagna e il responsabile dell’Hub, Enzo Picciolo. sono già 80 i maturandi che hanno effettuato la somministrazione in Fiera.