Covid – Contagi e ospedalizzazioni in calo in Sicilia

Covid РContagi e ospedalizzazioni in calo in Sicilia

Covid РContagi e ospedalizzazioni in calo in Sicilia

Nella settimana dal primo al sette agosto si √® registrato un calo delle nuove infezioni, dato in linea con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono 20.259 (-29% rispetto alla settimana precedente), con un’incidenza pari a 422/100.000 abitanti. Le province con il tasso maggiore di nuovi positivi sono Messina (612/100.000 abitanti), Agrigento (474/100.000) e Siracusa (449/100.000).

Le fasce d‚Äôet√† pi√Ļ a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni (536/100.000 abitanti), tra i 60 e i 69 anni (512/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (481/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Pi√Ļ di met√† dei pazienti in ospedale risultano non vaccinati.¬†

Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 26,68% del target regionale, quelli¬†con ciclo primario completato sono¬†70.734, pari al 22,95%. Tra i ragazzi con pi√Ļ di 12 anni, invece,¬†il 90,68%¬†ha gi√† ricevuto¬†almeno una dose di vaccino, quelli con il ciclo primario si attestano all’89,37%.¬†

 

Per quanto riguarda le terze dosi, sono ancora 1.058.279 i cittadini che pur avendo maturato il diritto a riceverla non l’hanno ancora effettuata. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva/booster¬†sono 2.757.570, pari al 72,27% degli aventi diritto. Inoltre, dal 28 febbraio √® disponibile presso i centri vaccinali anche il vaccino Nuvaxovid (Novavax) e dal primo marzo √® iniziata la somministrazione della dose di richiamo¬†booster¬†per i soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno gi√† completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni.

Dal primo marzo sono state effettuate 92.674 somministrazioni di quarte dosi ai residenti in Sicilia, di cui 44.203 a soggetti over 80. Dalla stessa data, con il vaccino Nuvaxovid (Novavax), sono state eseguite 2.459 somministrazioni. Dal 3 al 9 agosto, infine, sono state somministrate 6.596 quarte dosi (residenti e non residenti), con una diminuzione del 33% rispetto alla settimana precedente.