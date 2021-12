Covid – Col nuovo anno potrebbe arrivare la zona gialla per tutta l’isola

Secondo i dati nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre i casi sono aumentati in Sicilia del 42,1% rispetto alla settimana precedente, il numero di vaccinati resta ben al di sotto del resto del paese 72% contro quasi il 78%, la terza dose è ferma al 38% rispetto al 51% della media nazionale. I posti letto Covid occupati sono arrivati al 15%.

Per numero di nuovi contagi la provincia peggiore nell’ultima settimana monitorata è Caltanissetta seguono Messina, Enna e Trapani. Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 1.450 nuovi positivi in 24 ore, in questo momento ci sono 22.404 siciliani contagiati.

Anche nelle scuole si registrano sempre più casi, sono quasi 800 le classi in didattica a distanza nell’isola ma l’assessore regionale all’istruzione Roberto Lagalla afferma che la situazione è sotto controllo.