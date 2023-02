Covid: calo infezioni e ospedalizzazioni in Sicilia

La settimana dal 23 al 29 gennaio ha visto un calo delle nuove infezioni da Covid-19 in Sicilia, in linea con la tendenza a livello nazionale. I nuovi casi positivi sono stati 3.061, con un calo del 36,28% rispetto alla settimana precedente.

I tassi di nuovi positivi più elevati si sono registrati nelle province di Palermo, Siracusa e Agrigento. Le fasce d’età maggiormente a rischio sono quelle degli over 90, tra gli 80 e i 89 anni, e tra i 70 e i 79 anni.

Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, ma la diffusione dei contagi pregressi ha ancora un impatto sul numero di pazienti ospedalizzati con positività da Covid-19. Nella stessa settimana, più della metà dei pazienti ospedalizzati era non vaccinata.

La campagna vaccinale in Sicilia sta progredendo, ma c’è ancora un significativo numero di cittadini che, pur avendone diritto, non hanno effettuato la terza dose. Il 72,39% degli aventi diritto ha ricevuto la quarta dose, con 239.045 somministrazioni effettuate complessivamente e 210.537 a soggetti over 60.

Nonostante un calo delle infezioni e ospedalizzazioni, l’epidemia rimane ancora in una fase delicata con un livello significativo di diffusione virale. E’ importante continuare a seguire le misure di prevenzione e a partecipare alla campagna vaccinale per contrastare la diffusione del virus.