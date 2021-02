Covid – Ancora in diminuzione i casi di oggi in Sicilia

Situazione Covid-19 al 5 febbraio 2021.

Sono 616 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 789) a fronte di 9.296 tamponi (ieri 9.893), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 6,62%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -1.100, in diminuzione (-632) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -468 casi.

1.685 sono i guariti, in aumento (452) rispetto ai 1.233 di ieri, mentre si registrano 31 decessi, a differenza delle 24 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 182 (ieri erano 187); i ricoverati con sintomi sono 1.244 (ieri 1.286), mentre sono 38.128 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 39.181.

Il totale dei positivi si attesta a 39.554 casi, i guariti attualmente sono 96.956, mentre 3.634 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 39.554 -1.100 -468 -632 135,04% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 96.956 1.685 1.233 452 36,66% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 3.634 31 24 7 29,17% [▼] TOTALE CASI: 140.144 616 789 -173 -21,93% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 182 187 -5 -2,67% [▼] TAMPONI ESEGUITI 9.296 9.893 -597 -6,03% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 6,62%. I ricoverati con sintomi sono 1.244 mentre 38.128 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Catania: 39.050 (151)

Palermo: 38.975 (226)

Messina: 18.392 (53)

Trapani: 10.126 (74)

Siracusa: 9.557 (47)

Ragusa: 8.001 (12)

Caltanissetta: 6.364 (20)

Agrigento: 5.488 (25)

Enna: 4.191 (8)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 546.047 (48.202) (2.504)

Veneto: 315.509 (27.926) (668)

Campania: 228.846 (63.319) (1.665)

Piemonte: 226.938 (12.195) (936)

Emilia-Romagna: 224.164 (43.136) (1.364)

Lazio: 210.486 (56.821) (1.141)

Sicilia: 140.144 (39.554) (616)

Toscana: 137.242 (10.092) (703)

Puglia: 127.399 (51.026) (1.215)

Liguria: 71.109 (4.487) (332)

Friuli Venezia Giulia: 69.414 (11.055) (446)

Marche: 57.311 (7.927) (414)

Abruzzo: 44.464 (10.226) (276)

P.A. Bolzano: 43.209 (6.373) (687)

Sardegna: 39.248 (14.706) (169)

Umbria: 37.751 (6.398) (443)

Calabria: 33.867 (8.347) (239)

P.A. Trento: 28.455 (2.515) (202)

Basilicata: 13.524 (3.341) (89)

Molise: 8.698 (1.293) (101)

Valle d’Aosta: 7.834 (179) (8)